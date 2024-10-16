İstanbul'da Yoğun Sis: Gemi Trafiği Çift Yönde Askıya Alındı

Günün aydınlanmasıyla birlikte İstanbul’un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yoğun Sis: Gemi Trafiği Çift Yönde Askıya Alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan sürücü ve yayalar sisten dolayı güçlükle ilerledi. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle D-100 üzerinde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik oluştu.

İstanbul'da Yoğun Sis: Gemi Trafiği Çift Yönde Askıya Alındı - Resim : 1

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI

Sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

İstanbul'da Yoğun Sis: Gemi Trafiği Çift Yönde Askıya Alındı - Resim : 2

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Muhalefeti İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Muhalefeti
İstanbul'da 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu yapıldı İstanbul'da 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu yapıldı
Gençlik Sırrı Ortaya Çıkıt! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor Gençlik Sırrı Ortaya Çıkıt! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor
Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var