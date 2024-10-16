İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Muhalefeti
İstanbul'da yaşanan elverişsiz hava şartları sebebiyle İBB Şehir Hatları, bazı iç hat vapur ve motor seferlerinin yapılamadığını duyurdu.
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.
İBB Şehir Hatları, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı iç hat vapur / motor seferlerinin yapılamadığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Kadıköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Bilgilerinize sunarız."