Mezar Yeri Krizi mi Yaklaşıyor? İstanbul'da 131 Mezarlık, Defin İşlemlerine Kapatıldı

İstanbul'da mezarlık alanlarının yönetimi ve defin işlemlerinin geleceği, kentin hızlı nüfus artışıyla birlikte büyük önem kazanıyor. İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, İstanbul’un 14 milyon metrekare mezarlık alanına sahip olduğunu ve 131 mezarlığın doluluk nedeniyle defin işlemlerine kapatıldığını belirtti. Yılmaz, bu yoğunluğun gelecekte defin işlemleri için zorluk yaratmaması adına ek mezarlık alanlarının tahsis edildiğini ve yakın gelecekte hizmete açılacağını ifade etti.



İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz

YENİ MEZARLIK ALANLARI EKLENECEK

Yeni mezarlık alanlarının eklenmesiyle birlikte mezar yeri sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülürken, şu anda şehit ve gazi yakınları dışında mezar yeri satışları yapılmıyor. Haber Global'den Şifa Kaymak'ın haberine göre Yılmaz, yeni alanların kullanıma açılmasıyla birlikte bu durumun yeniden değerlendirileceğini ve mezar yeri satışlarının tekrar başlatılabileceğini açıkladı. Mezar yeri satış fiyatlarının ise belirli etkenlere göre şekilleneceği ve bu konunun ilerleyen süreçte netlik kazanacağı bildirildi.

İstanbul’da mezar yerleri şu anda 170 TL’ye hazırlanıyor. Doluluk nedeniyle yeni defin işlemlerine kapatılan mezarlıklar arasında Zincirlikuyu, Topkapı, Eyüpsultan, Aşiyan, Ulus ve Karacaahmet gibi merkezi alanlar yer alıyor. Bu yoğunluğu dengelemek için İstanbul’un çevre bölgelerine yapılacak yeni mezarlık alanlarının devreye girmesi hedefleniyor.

İstanbul’da mezarlık alanları, yalnızca defin işlemleri açısından değil, kent planlamasında da stratejik bir rol oynuyor. Mezarlıklar, yollar, sosyal alanlar, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerle birlikte kentin bütünsel gelişimi ve düzenlemesinin bir parçası olarak planlanıyor. Bu doğrultuda, Yılmaz, mezarlıkların kentin sürdürülebilir gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Son olarak, Ecevit Yılmaz, mezarlık alanlarının sadece defin için değil, toplumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilir kentleşme için de büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Kent hafızasının korunması ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği adına mezarlık alanlarının stratejik olarak ele alındığı, mezarlıkların kent planlamasında uzun vadeli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Global