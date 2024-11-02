İstanbul'da Yarın Bazı Tramvay Seferleri Yapılamayacak
Yarın gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu nedeniyle, bazı tramvay seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul, hangi güzergahın seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye İş Bankasının isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.
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