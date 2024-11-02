İstanbul'da Yarın Bazı Tramvay Seferleri Yapılamayacak

Yarın gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu nedeniyle, bazı tramvay seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul, hangi güzergahın seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

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İstanbul'da Yarın Bazı Tramvay Seferleri Yapılamayacak

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye İş Bankasının isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

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