İstanbul'da Pazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı
Yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle tarihi Yarımada bölgesinde bazı yollar 06.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. 6 bin sporcunun katılacağı renkli koşu, Yenikapı'dan başlayarak Avrupa etabında devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı nedeniyle yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı, yarın koşulacak. Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
06.00-11.00 SAATLERİNE DİKKAT
Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak. Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.
Kaynak: AA