İstanbul'da Sağanak Yağış: Geceyi Şimşekler Aydınlattı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağış etkisini gösterdi.

İstanbul'da Sağanak Yağış: Geceyi Şimşekler Aydınlattı

İstanbul'da kent genelinde sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi aralıklarla gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.

İstanbul'da Sağanak Yağış: Geceyi Şimşekler Aydınlattı - Resim : 1

Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu.

İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağmur etkili oldu.

Kaynak: AA-DHA

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