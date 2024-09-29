Köpeğini Tasmasız Gezdirdi, Kendisini Uyaranları Yumrukladı... O Maganda Gözaltına Alındı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.

Yaşanan tartışmada saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Gazeteci Güler Kömürcü olduğu ortaya çıktı.

30 KEZ TEKMELEDİ, DAKİKALARCA YUMRUKLADI

Kömürcü o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

SALDIRIya ugradik..CEZA ...?

Dün, öglen saatleri semtimizdeki Maçka Demokrasi Parkinda arkadasim ve de semtsakinleri ile olagan yuruyuşumuzu yaparken, iri saldirgan kopegi ile yanimizdan gecen sahisa "köpeginize tasma takin lutfen, tasmasiz gezdirmek yasak" deyince adam igrenc… pic.twitter.com/SoD4fftWnT — Güler Kömürcü (@gulerkomurcu) September 29, 2024

SALDIRGAN, SABIKALI ÇIKTI

Saldırıda bulunan Doğancan Ö.'nün daha önceden sabıkası da olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Güler Kömür gene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcılardan gereğini yapmalarını beklediğini söyledi.

Kömürcü, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.