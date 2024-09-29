Köpeğini Tasmasız Gezdirdi, Kendisini Uyaranları Yumrukladı... O Maganda Gözaltına Alındı!

Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız bir şekilde gezdiren maganda, kendisini uyaran Gazeteci Güler Kömürcü ve arkadaşına saldırdı.

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Köpeğini Tasmasız Gezdirdi, Kendisini Uyaranları Yumrukladı... O Maganda Gözaltına Alındı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.

Yaşanan tartışmada saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Gazeteci Güler Kömürcü olduğu ortaya çıktı.

30 KEZ TEKMELEDİ, DAKİKALARCA YUMRUKLADI

Kömürcü o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

SALDIRGAN, SABIKALI ÇIKTI

Saldırıda bulunan Doğancan Ö.'nün daha önceden sabıkası da olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Güler Kömür gene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcılardan gereğini yapmalarını beklediğini söyledi.

Kömürcü, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Köpeğini Tasmasız Gezdirdi, Kendisini Uyaranları Yumrukladı... O Maganda Gözaltına Alındı! - Resim : 1

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