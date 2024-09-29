Hasadı Sivas'ta Yapılıyor, Dubai'ye Kasa Kasa Gidiyor!

Tarım ihracatında dünyada önemli bir yerde olan Türkiye'nin yüzü bu kez de soğanla güldü. Sivas'ın "Çorum moru" soğanları, büyük bir ihracat kapısı açtı. Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Topal isimli kişi, yaklaşık 5 yıl önce soğan üretimine başlayıp nisan ayında Sağır mevkiinde 550 dönüm araziye iki çeşit soğan ekti. Ekilen beyaz ve Çorum moru soğanlar sezonun gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı.

Geçen yıla göre rekoltedeki artış da üreticiyi epey sevindirdi. Hasadın ardından elde edilen iki çeşit soğandan beyaz olanı Türkiye'de zincir marketlere dağıtılırken Çorum moru soğanlar ise Dubai'ye doğru yola koyuldu.

'ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK ÇOK GÜZEL'

Soğan üreticisi Adem Topal, “Yaklaşık 5 yıldır Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soğan üretimi yapmaktayım. Bu yıl 550 dönüme ekim yaptık. Rekoltemiz çok iyi. Yaklaşık 250 dönüm Çorum moru dediğimiz mor soğan 300 dönüm ise beyaz soğanımız var. Beyaz soğanları iç piyasada pazarlıyoruz. Kırmızı soğanları da Dubai'ye gönderiyoruz” dedi.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu ise “Soğan açısından verimli bir yıl. Diğer ürünlerin rekoltesinde biraz düşüklük var. Alternatif ürün bakımından çok güzel bir ürün. Kendisine bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA