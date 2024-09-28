Dünyanın En Pahalı Bitkisinin Hasadı İçin Düğmeye Basıldı: O İlimizde Yetiştirilecek

Safran bitkisi için hayata geçirilen program, kadın çiftçilerin üretime aktif katılımını sağlamak, geleneksel tarımın yanı sıra alternatif ürünlerin tanıtımını yapmak ve yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürünler kazandırmayı hedefliyor. Böylece, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi sayesinde üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak ve bölgede yeni üretim modelleri geliştirmek mümkün olacak.

Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kilogramı 100 bin liradan alıcı bulması nedeniyle "dünyanın en pahalı bitkisi" unvanına sahiptir. Baharat, renklendirici, içecek, cilt bakım ürünleri, parfümeri ve ilaç sektörlerinde geniş bir kullanım alanı olan safran, yüksek talep görmesiyle birlikte endüstriyel üretimi de büyük önem taşıyor. Bu durum, safranın yüksek ticari ve katma değere sahip olmasını sağlıyor.