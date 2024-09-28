Dünyanın En Pahalı Bitkisinin Hasadı İçin Düğmeye Basıldı: O İlimizde Yetiştirilecek
Çorum’da, dünyanın en pahalı bitkisi olarak bilinen safranın üretimi için önemli bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere safran üretiminin tanıtılması amacıyla kapsamlı bir program başlattı.
Kaynak: İHA
Safran bitkisi için hayata geçirilen program, kadın çiftçilerin üretime aktif katılımını sağlamak, geleneksel tarımın yanı sıra alternatif ürünlerin tanıtımını yapmak ve yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürünler kazandırmayı hedefliyor. Böylece, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi sayesinde üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak ve bölgede yeni üretim modelleri geliştirmek mümkün olacak.
Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kilogramı 100 bin liradan alıcı bulması nedeniyle "dünyanın en pahalı bitkisi" unvanına sahiptir. Baharat, renklendirici, içecek, cilt bakım ürünleri, parfümeri ve ilaç sektörlerinde geniş bir kullanım alanı olan safran, yüksek talep görmesiyle birlikte endüstriyel üretimi de büyük önem taşıyor. Bu durum, safranın yüksek ticari ve katma değere sahip olmasını sağlıyor.
"ÜRETİLMESİNİN TEŞVİKİ STRATEJİK BİR ADIM"
İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, safran üretiminin teşvik edilmesinin "Çorum'un ekonomik geleceği açısından stratejik bir adım" olacağını belirtti. Göktekin, "Hem kırsal kalkınmayı desteklemek hem de ilimizin tarımsal çeşitliliğini artırmak için safran üretiminin teşvik edilmesi, çiftçilerimizin 2. yıldan itibaren dekara düşen girdi maliyetinin azalmasına ve dolayısıyla giderlerin düşmesine yardımcı olacak. Bu da gelir ve karlılığı artıracak" şeklinde konuştu.