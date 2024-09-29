İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın: Faciadan Dönüldü

Yangın, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek Caddesi üzerinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan kara dumanların görüldüğü yangında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ekipler inceleme başlattı.

ÜSTLERİNİ GİYİNMEYE DAHİ VAKİT BULAMADILAR

Yangın çıktığını görür görmez çantalarıyla kendilerini dışarıya attıklarını belirten inşaat işçisi Eser Dayan, "Yangın çıktığı anda demirci arkadaşa şalterleri indirmesini ve duman çıktığını söyledim. Bizim konteynerin altında çıktı yangın. Çantamızı indirdik, bir daha çıkamadık konteynere. Üzerimize bile birşey alamadan çıktık. Bugün pazar günü olduğu için işçiler konteynerdeydi. Sonra itfaiyeyi aradık ve onlar da yangına müdahale etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA