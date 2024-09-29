O İl Haftaya Serinleyerek Girecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin altına düşecek. Sıcaklıkların il genelinde 28 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Özellikle 30 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerine kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve kısa süreli yerel hafif sağanak yağmur etkili olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 30 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 28 derece; 1 Ekim Salı günü ise en düşük 14, en yüksek 28 derece olacak. 2 Ekim Çarşamba günü en düşük 14, en yüksek 29 derece beklenirken, 3 Ekim Perşembe günü sıcaklıkların en düşük 16, en yüksek 31 dereceye çıkması öngörülüyor.

Kaynak: İHA