Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Yoldan Çıktı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Yoldan Çıktı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Beşpınar güzergahında plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada aynı aileden 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Trafik kazası
Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Geçtiğimiz Günlerde Bulunmuştu! İmha Edildi Geçtiğimiz Günlerde Bulunmuştu! İmha Edildi
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı