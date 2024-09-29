Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Bayburt'ta 5 bin dekarlık alanda üretilen silajlık mısırda hasat heyecanı başladı.

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Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Bayburt'ta yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.
Hayvancılıkta kaba yem kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan silajlık mısırın ekim alanları her geçen gün artmaya devam ederken, uygun bakım ve sulama koşullarını sağlayan üreticiler, mısırdan dekar başına yaklaşık 6 ton verim bekliyor. Akşar Köyündeki silajlık mısırın hasat çalışmalarını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, hayvan yeminde önemli bir yere sahip olan silajlık mısır ekim alanlarının son yıllarda artan sulama imkanlarıyla daha da önem kazanacağına vurgu yaptı.

Ersen, Karadeniz bölgesinden silajlık mısır için önemli miktarda talep olduğunu ve bu talebin çok büyük çoğunluğunun Bayburt'tan karşılandığını belirtti. Üreticilerle bir süre sohbet eden Ersen, çiftçilerin taleplerini de dinledi.

Kaynak: İHA

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