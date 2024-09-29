Sakarya'da Samanlıkta Yangın! Komşunun Ahırına da Sıçradı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, komşunun ahırına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı toplam iki ahır ve iki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi yaralandı. 1 buzağı ölürken, 1 buzağı da yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Nevrin Mahallesi üzerinde bulunan samanlıkta yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan diğer samanlık ve 2 ahıra sıçradı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen A.C. yaralanırken, 1 buzağı telef öldü, 1 buzağı da yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Toplam 5 bin balya samanın da alevlere teslim olduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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