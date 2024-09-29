Kastamonu'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahla Yakalandılar

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Son Güncelleme:
Kastamonu'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahla Yakalandılar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu G.T.P. ve Ö.K'nin araçlarında ve üstlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, uzun namlulu tabanca, otomatik av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 4 uyuşturucu hap ile tabanca ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sakarya'da Samanlıkta Yangın! Komşunun Ahırına da Sıçradı Sakarya'da Samanlıkta Yangın! Komşunun Ahırına da Sıçradı
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı
O İl Haftaya Serinleyerek Girecek O İl Haftaya Serinleyerek Girecek
Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor