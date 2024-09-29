18 Yaşındaki Motosikletli Feci Kazada Can Verdi!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi Boruyolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Eren Aslan (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Servet U. (22) kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı.

Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken çevredeki vatandaşların ihbarı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen Yusuf Eren'in cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA