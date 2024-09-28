Buğdayı ve Arpayı Bırakıp Bunu Ekti Paraya Para Demiyor: Duyan Koşa Koşa Tarlasına Ekiyor

Pandemi döneminde boş kalan arazisini değerlendiren Çevikoğlu, öncelikle çilek ekimi ile başladığı bu yolda, böğürtlen üretimine yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerle desteklenen bu girişim, bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir adım oldu. Yurt dışından özel izinle getirilen böğürtlen fidanlarını kullanarak, Türkiye’nin geleneksel hasat döneminden farklı olarak hem haziran hem de ekim aylarında ürün almayı başaran çiftçi, verimliliği iki katına çıkarmayı hedefliyor.