Buğdayı ve Arpayı Bırakıp Bunu Ekti Paraya Para Demiyor: Duyan Koşa Koşa Tarlasına Ekiyor
Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği projeler kapsamında çiftçi Kenan Erkan Çevikoğlu, böğürtlen üretiminde büyük bir başarıya imza attı. İlk etapta deneme amaçlı 6,5 dekar alana böğürtlen diken Çevikoğlu, iki yıl içerisinde 15 ton hasat elde etti. Bu başarı üzerine, 2024 yılında böğürtlen üretim alanını 40 dekara çıkaran girişimci, toplamda 80 tonluk bir üretim hedefliyor.
Kaynak: İHA
Pandemi döneminde boş kalan arazisini değerlendiren Çevikoğlu, öncelikle çilek ekimi ile başladığı bu yolda, böğürtlen üretimine yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerle desteklenen bu girişim, bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir adım oldu. Yurt dışından özel izinle getirilen böğürtlen fidanlarını kullanarak, Türkiye’nin geleneksel hasat döneminden farklı olarak hem haziran hem de ekim aylarında ürün almayı başaran çiftçi, verimliliği iki katına çıkarmayı hedefliyor.
2 YILDA 80 TON ÜRETİM
Kenan Erkan Çevikoğlu, böğürtlen üretimindeki başarısını sözleşmeli üretim modeli ile de güçlendirdi. Ankara merkezli bir firma ile yaptığı anlaşma sayesinde, ürettiği tüm böğürtlenleri doğrudan pazara sunacak. Böğürtlen üretim alanını genişleten ve yurtdışından getirdiği özel fidanlarla 2 yıl içerisinde 80 tonluk üretim hedefleyen Çevikoğlu, Türk tarımında yeni bir başarı hikayesi yazmayı amaçlıyor.
HASATTA VERİM YÜKSEK
Kastamonu’daki böğürtlen üretimi, sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda Türkiye’nin tarım sektörü için de önemli bir katkı sunuyor. Günlük 60-80 kilo böğürtlen toplama kapasitesine sahip olan işçiler, yüksek verimli bir hasat dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Çocukluklarında böğürtleni ormanlarda doğadan toplayan köylüler, bugün bu meyvenin kıymetini ve ticari değerini daha iyi anlıyor.