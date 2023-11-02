İSKİ'den 'su krizi' açıklaması

7. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Panelin ilk gününde bir sunum gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştıkları Master Plan'ın önemini belirterek, “Bu plan sayesinde İSKİ’nin 30 yıllık süreçte yapacaklarını çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuş olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bu ayakları yere basan detaylı plana uygun bir şekilde yürüteceğiz” dedi.

İstanbul nüfusunun son yıllardaki artışına dikkat çeken Dr. Şafak Başa, içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ve yaşanan olağanüstü kuraklığa rağmen özellikle Melen Sistemi’ne kurulan 3. Terfi Merkezi ile İstanbul’un susuz kalmasının önüne geçtiklerini ifade etti.

"KAYIP-KAÇAK ORANINDA HEDEF YÜZDE 15"

İstanbul’un suyunu koruduklarını da söyleyen Genel Müdür Şafak Başa, göreve geldiklerinde yüzde 22,31 olan kayıp-kaçak oranını, ilk kez yüzde 20’nin altına, yüzde 19,45’e düşürdüklerini ve yüzde 15’i hedeflediklerini açıkladı.

"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA ÖZEL TARİFE TALEBİ"

İSKİ’nin yaklaşık 500 milyon TL elektrik ve 100 milyon TL doğal gaz olmak üzere toplamda 600 milyon TL’lik enerji maliyeti olduğunu belirten Dr. Şafak Başa, İSKİ gibi kurumların özel tarifeye tabii tutulması gerektiğini vurguladı. Genel Müdür Başa, “Suyumuza sahip çıkmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince su yönetimini çağdaş yenilikleri uygulayarak yapmaya çalışıyoruz ve böylelikle de İstanbul halkına layık olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.