İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

Yağış nedeniyle İstanbul trafiğinin yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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