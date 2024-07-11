İBB'den İşsiz Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Desteği
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, iş arayanlara ulaşım kolaylığı sağlayacak vaadi gerçekleşti.
İBB'nin aldığı karara göre İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, iş görüşmelerine gidip gelirken 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.
SEÇİM ÖNCESİNDE SÖZ VERMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, “Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan İstanbullulara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz” vaadinde bulunmuştu. Başkan İmamoğlu’nun vaadi İBB Meclisi’nin temmuz ayı gündemine alındı. Komisyona havale edilen teklif, komisyonun hazırlayacağı raporla birlikte Meclisin onayına sunulacak.
PROJEYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
'İş arayan vatandaşlarımıza ulaşım ücretsiz oldu. İş ararken zorluk çekmesinler 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkı sağlanacak.'