İstanbullular Bu Saatlere Dikkat! Kuvvetli Sağanak Geliyor
İstanbullular için saat verildi. Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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