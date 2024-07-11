İstanbullular Bu Saatlere Dikkat! Kuvvetli Sağanak Geliyor

İstanbullular için saat verildi. Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.

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İstanbullular Bu Saatlere Dikkat! Kuvvetli Sağanak Geliyor

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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