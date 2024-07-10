Şişli'de Gezici Kent Lokantası'ndan Sonra Kent Kafeler de Hizmete Girdi

Gezici Kent Kafe'de çay ve su 5 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılırken, sandviçler ise 45-55 TL arasında değişiyor. Bu sayede, Şişli'de her kesimden insan, uygun fiyatlı bir şekilde atıştırmalık ve içecek ihtiyacını karşılayabiliyor.

Gezici Kent Kafe'nin ilk durağı Maçka Habitat Parkı oldu. Kafe, parkta bulunan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlçedeki park ve etkinlik alanlarında mobil olarak hizmet verecek olan kafe, uygun fiyatlı ve lezzetli menüsüyle Şişli sakinlerinin yeni buluşma noktası olmaya aday.

Kaynak: ANKA