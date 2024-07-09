Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor

Saat 17.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Sarı Çukur Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çok sayıda ekip sevk etti.

Karadan sürdürülen çalışmalara, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA