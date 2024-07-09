Yer Adana! Yol Verme Kavgasında Ortalık Karıştı: Yumrukla Kamyonetin Camını Kırdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında, hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtaki kişiler inip, kamyonetin yanına geldi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, kendisini korumak için camı kapattı. Gruptaki bir kişi, camı yumruk atarak kırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle grup uzaklaştırıldı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA