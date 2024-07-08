ABB'den Yurttaşlara 'Anket' Uyarısı: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Dedirtti

Son zamanlarda Ankara'da bazı dolandırıcılar, "Seçimde kime oy verdiniz?" gibi siyasi sorular sorarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı ve böyle bir uygulamanın kesinlikle olmadığını açıkladı.

ABB'den Yurttaşlara 'Anket' Uyarısı: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Dedirtti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan vatandaşları "Seçimde kime oy verdiniz?" gibi sorular soran dolandırıcılara karşı uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın kesinlikle olmadığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, aldıkları ihbarlar doğrultusunda şu açıklamayı yaptı: "Bazı art niyetli kişilerin 'Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?' şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Belediye, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, böyle bir uygulamanın olmadığını ve gerekli yasal adımların atıldığını vurguladı.

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