Banka Devinde Korkutan Yangın: Şube Alevlere Teslim Oldu
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki özel bir banka şubesinde korkutan bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için müdahale ediyor.
İstanbul, Beşiktaş Etiler'deki özel bir banka şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Banka şubesinin alevlere teslim olduğu olayda, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir can kaybının olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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