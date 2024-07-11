Banka Devinde Korkutan Yangın: Şube Alevlere Teslim Oldu

İstanbul, Beşiktaş Etiler'deki özel bir banka şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Banka şubesinin alevlere teslim olduğu olayda, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir can kaybının olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA