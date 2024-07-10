AKOM Saat Verdi, İlçeleri Sıraladı! İstanbul'a Şiddetli Yağış Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
AKOM Saat Verdi, İlçeleri Sıraladı! İstanbul'a Şiddetli Yağış Geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Sarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak UyarısıSarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak UyarısıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hava Durumu İstanbul Sağanak yağış İstanbul sağanak yağış
Son Güncelleme:
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Adalılardan İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi: Ada Bisikletle Güzel, Minibüs ile Değil' Adalılardan İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
İnşaatta Korkunç Kaza: Başına İnşaat Demiri Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti Avcılar'da İnşaatta Korkunç Kaza
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı