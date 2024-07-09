İnşaatta Korkunç Kaza: Başına İnşaat Demiri Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da şantiye alanında meydana gelen kazada, kafasına demir saplanan işçi hayatıı kaybetti.

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İnşaatta Korkunç Kaza: Başına İnşaat Demiri Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına yukarıdan demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kampüsün içinde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın (50) kafasına çalıştığı esnada yukarıdan demir düştü. Demir Tarhan'ın kafasına saplandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili ilgili çalışma yaparken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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