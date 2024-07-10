Sarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı ve Ege kıyılarının kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 31°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

İç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 36°C

İç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 23°C, 33°C

Yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın kuzey ve batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 19°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 16°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Bölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 27°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 33°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 30°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 25°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 25°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu