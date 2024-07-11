İstanbulkart'ta Öğrenci İndirimine Yaş Sınırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan karar ile 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranları yüzde 10'a düşürüldü.

Meclis'te yapılan görüşmelerde, AKP'li Hukuk Komisyonu üyeleri kararın anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini savundu.

Öte yandan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, 2019'dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu ve İBB'nin zarara uğradığını ifade etti.

Yapılan oylamada, teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Böylece 30 yaşından gün almış öğrenciler, UKOME kararı ile belirlenen tam ulaşım ücretlerinden yalnızca yüzde 10 indirim alabilecek.