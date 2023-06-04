Ekrem İmamoğlu: Aslında süreç yeni başlıyor inancınız yüksek olsun.

Şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60'ıncı yıl dönümünde İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda şiirlerle ve şarkılarla anıldı. Etkinliğin finalinde sürpriz bir şekilde sahneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm sanatçılarla birlikte "Ey Özgürlük" şarkısını söyledi.

Moskova'da 3 Haziran 1963'te yaşamını yitiren dünya şairi Nazım Hikmet Ran, hayata veda edişinin 60'ıncı yıl dönümünde dün akşam İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gösteriyle anıldı. "Şiir ve şarkılarla Nazım" gösterisinin rejisini Yiğit Sertdemir, orkestrasını Ferhat Livaneli, dekorunu Barış Dinçel üstlendi.

ANLATICILIĞI YETKİN DİKİNCİLER YAPTI

Anlatıcılığını Yetkin Dikinciler'in yaptığı gecede "Merhaba" şiirinin ardından Nükhet Duru, "Geberiyorum" eserini seslendirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, "Memleketimden İnsan Manzaraları" eserinden bir bölüm okurken Mehmet Erdem, "Ceviz Ağacı" şarkısını söyledi. "Yürümek" şiirini okuyan Selçuk Yöntem'in ardından Grup Gündoğarken, "Kız Çocuğu" eseri ile sahne aldı.

CAN GOX'TAN "MAVİ BİR LİMAN"

Yetkin Dikinciler yeniden sahneye gelerek "Salkım Söğüt" şiirini okudu, Zuhal Olcay'ın söylediği "Karlı Kayın Ormanı" şarkısına dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Şenay Gürler, "Yaşamaya Dair" şiiriyle seslendi, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, "Nazım'a Ağıt" parçasını çaldı ve Hakan Meriçliler de "Kerem Gibi" şiirini okudu. Can Gox'un "Mavi Liman" şarkısına da tüm dinleyiciler eşlik etti ve Yetkin Dikinciler'in "Akrep Gibisi" şiirini okuması alkışları topladı.

HÜSNÜ ARKAN, "BULUT MU OLSAM" ESERİNİ SÖYLEDİ

Hüsnü Arkan "Bulut mu Olsam" müziğiyle sahne alırken Güven Kıraç "Komik Bir Adem", Bahtiyar Engin "Bu Vatana Nasıl Kıydılar", Erkan Can "Beş Satırla" şiirini dinletti. Fuat Saka'nın da "Laz İsmail" eserinden sonra Ali Sürmeli, "Tahirle Zühre Meselesi" şiirini yorumladı, Hasan Doğru, "Hoş Geldin Kadınım" parçasını seslendirdi. Yetkin Dikinciler, "Karıma Mektup" şiiriyle aynı sahneyi "Ben Senden Önce Ölmek İsterim" şiirini okuyan Tilbe Saran'la paylaştı. Deniz Barut ve Yiğit Özşener de "Ferhad ile Şirin" şiirinden bir oyun sundu.

YAĞIŞA KARŞIN SEYİRCİLER İZLEMEYE DEVAM ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun yağışın etkisini göstermesine karşın birçok seyirci şemsiyeleriyle ve yağmurluklarıyla gösteriyi izlemeye devam etti. Birçok seyircinin de sahne önüne gelmesiyle Melihat Gülses, "Kanatları Gümüş" şarkısını seslendirdi. Berkay Ateş " Taranta Babu'ya Beşinci Mektup", Bülent Emrah Parlak "Güneşi İçenlerin Türküsü" şiirini okumasının ardından İlkay Akkaya'nın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısının ardından dinleyiciler, "Bir daha" sloganları attı.

GECEYE İMAMOĞLU SÜRPRİZİ

Halil Ergün, şairin "Davet" şiiriyle seslendi, İlhan Şeşen, "Nazım Hikmet memleket" şarkısını söyledi. Yetkin Dikinciler de "Giderayak" şiirini okudu. Programın sonunda tüm sanatçılar, "Ey Özgürlük" şarkısını söylemek üzere sahneye geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sürpriz bir şekilde sahneye geldi. Şarkının ardından konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Asla ümitsizliğin olmadığı topraklardayız. Hapishane köşelerinde bile bu ülke için düşünmeye ve bu millet için yazmaya devam eden Nazım'ın akşamındayız. Bize yakışan burayı terk etmemekti zaten. Aslında süreç yeni başlıyor, farkında mısınız, bilmiyorum. İnancınız yüksek olsun. Tarif edemeyeceğimiz kadar yüksek bir inançla yol yürüyeceğiz memleketimin iyiliği için. Nazım'ın yürüdüğü yoldan asla geri dönmek yok. Zülfü Livaneli ağabeyimizin Özgürlük şarkısı, şairin o güzel sözleri aslında Nazım'ı en iyi anlatan özgürlük mücadelesiyle çok bağdaştı. Tabii vatan hasreti, özgürlük, asla vazgeçmemek ve her zaman doğruları söylemek, doğruları yapma karakterinin bence en önemli isimlerinden birisi Nazım Hikmet. Bu akşam çok güzel sanatçılarımızın böylesi güzel bir anma gecesine eşlik etmesi… Sizin aranızda olmak, sizinle ıslanmayı çok isterdim ama iyi ki varsınız. Sanatçı dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Hepsi çok özel insanlar."

Gazeteci Barış Terkoğlu, kendi Youtube hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını yayımladı: