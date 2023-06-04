İBB'den LGS kararı: Bugün toplu taşıma ücretsiz

Bugün yapılacak LGS sınavına girecek öğrenciler giriş belgelerini, sınav görevlileri de görevli belgelerini göstererek İstanbul'da toplum ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacak.

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İBB'den LGS kararı: Bugün toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), bağlı tüm toplu ulaşım araçları, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevliler 07.30–15.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

LGS sınavına girecek öğrenciler, giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevli belgelerini göstererek ve İstanbulkart’larını kullanmadan; toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecek.

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