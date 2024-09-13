Cinayet Zanlısı, Emniyetteki Sorgusunda Suçunu İtiraf Etti
İstanbul Beyoğlu'nda annesinin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gzöaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
Beyoğlu'nda annesini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyette suçunu itiraf etti.
Polis ekipleri, Fetihtepe Mahallesi Okçular Sokak'ta bir binada oturan Aysel Y'nin (54) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.
Olaya ilişkin olarak başlatılan incelemede, cinayeti maktulün oğlu Ercan Y'nin (31) işlediği tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyette cinayeti itiraf etti.
Şüpheli Ercan Y'nin, ifadesinde 11 Eylül Çarşamba günü evde tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA