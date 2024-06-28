Bakırköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi, Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturdu. Gemide buğday yüklü olduğu biliniyor.

Bakırköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi, Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturdu. 169 metre boyundaki ve buğday yüklü olan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KEGM'den yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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