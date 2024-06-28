İstanbul'da suç yelpazesi geniş organize suç örgütüne dev operasyon: 15 gözaltı

İstanbul'da, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdiği belirlenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, elebaşılığını Z.A'nın yaptığı örgütün mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik çalışmalar devam ederken, örgüt yöneticilerinden E.A'nın Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit edip, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılardan birinde kardeşiyle kafede oturan polis memurunun başından hafif yaralandığı tespit edildi.

Bu saldırıda tetiği çeken kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

AVUKATLARDAN 'DARP' İDDİASI

Öte yandan, gözaltındaki müvekkilleriyle görüşmek üzere emniyete gittiklerini belirten avukatlar Ş.A. ile B.K, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, polisler tarafından darbedildiklerini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Emniyetten çıkış anlarını gösteren bir cep telefonu kamerası kaydında ise avukatların polis memurlarına hakaret ettiği, bunun üzerine polislerin zor kullandığı görüldü.

Kaynak: AA