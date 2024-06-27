Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki binalarda da kaçak katlar tespit edildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 7 katlı bir binanın 3 katı çökmüştü. Bu olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki binalarda da kaçak katlar tespit edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki binalarda da kaçak katlar tespit edildi

İstanbul Bahçelievler'de Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen, 1994 yılında ise 3 kat kaçak ekleme yapılan binada kısmi bir çökme meydana gelmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

3 BİNANIN DA KAÇAK KATLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çökmenin ardından tedbir amaçlı boşaltılan 3 komşu binada da karot örneği alındı. Bu binalarda yapılan incelemelerde de kaçak katlar olduğu tespit edildi.

Yadigar Sokak'taki binanın arkasında bulunan Kale Sokak'ta yer alan iki binanın da çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi. Bu binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı binanın 1 katının, 12 numaralı binanın ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz
75 gün sürecek çalışma başladı: İlk gününde E-5'te yoğunluk oluştu 75 gün sürecek çalışma başladı: İlk gününde E-5'te yoğunluk oluştu
'Ödüllü' metrobüste arıza bitmiyor: Vatandaşlar sıcak havada dakikalarda araç bekledi 'Ödüllü' metrobüste arıza bitmiyor: Vatandaşlar sıcak havada dakikalarda araç bekledi
NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeni bir televizyon kanalı geliyor Yeni bir televizyon kanalı geliyor
Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat oldu Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat oldu
Sinan Ateş davasına sayılı günler kala… Kilit isimden ani çıkış Sinan Ateş davasına sayılı günler kala açıklama geldi
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!