Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki binalarda da kaçak katlar tespit edildi

İstanbul Bahçelievler'de Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen, 1994 yılında ise 3 kat kaçak ekleme yapılan binada kısmi bir çökme meydana gelmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

3 BİNANIN DA KAÇAK KATLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çökmenin ardından tedbir amaçlı boşaltılan 3 komşu binada da karot örneği alındı. Bu binalarda yapılan incelemelerde de kaçak katlar olduğu tespit edildi.

Yadigar Sokak'taki binanın arkasında bulunan Kale Sokak'ta yer alan iki binanın da çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi. Bu binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı binanın 1 katının, 12 numaralı binanın ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.