75 gün sürecek çalışma başladı: İlk gününde E-5'te yoğunluk oluştu

Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan 75 günlük yenileme çalışmasının ilk gününde E-5'te yoğunluk oluştu.

75 gün sürecek çalışma başladı: İlk gününde E-5'te yoğunluk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan yenileme çalışmaları bugün başladı.

Yenileme çalışmalarının ilk gününde E-5'te yoğun araç kuyrukları oluştu.

75 gün boyunca sürecek çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametlerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı.

Yoğunluk özellikle D-100 Karayolu ve Edirne istikametinde hissedildi.

Kaynak: İHA

Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor
Yenibosna metrobüs durağında çalışma: Tam 75 gün sürecek Yenibosna metrobüs durağında çalışma: Tam 75 gün sürecek
Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor
Düğün yapmak hayal oldu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı İstanbul'da evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu Çekya maçının muhtemel ilk 11'i bellioldu
Kocaeli'de öğretmen cinayeti: Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü Okul müdür yardımcısı 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek: İşte tatile gireceği tarih... Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"