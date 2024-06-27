'Ödüllü' metrobüste arıza bitmiyor: Vatandaşlar sıcak havada dakikalarda araç bekledi

Geçtiğimiz aylarda dünyada 37 ülke ve 94 farklı şehirde kullanılan metrobüs sistemleri arasında ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görülen ilk şehir olan İstanbul'da sorun bitmiyor.

Sık sık yangın haberleriyle de gündeme gelen metrobüs, İstanbullular için 'güvenli' ulaşım konusunda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Ayrıca arıza haberleri de zaman zaman gündeme geliyor.

'ARIZA HABERLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ'

Zincirlikuyu'da bir metrobüsün arızası uzun kuyruklara neden oldu.

Arıza nedeniyle 36 derece sıcaklıkta dakikalarca araç bekleyen vatandaşlar ile metrobüs hareket amirleri arasında arbede yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

36 derece sıcaklıkta dakikalarca araç bekleyen vatandaşlar ile metrobüs hareket amirleri arasında arbede yaşandı. Zincirlikuyu istasyonuna girmeye çalışan boş metrobüslerin oluşturduğu kuyruk, Anadolu Yakası'na geçen araçların yolcu alamamasına neden oldu.