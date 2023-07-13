Zam geldi: İşte pasaport almak isteyenlerin ödeyeceği ücret

Harçlara yapılan yüzde 50 oranında zam sonrasında, yeni pasaport harçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu. 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için ise ücret 4 bin 943 lira 25 kuruş oldu.