Köşe yazarının 19 yaşındaki oğlu cinayete kurban gitti: Cesedi derin dondurucuda bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Kayıp gencin fidye için kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma yaptı.

Kayıp gencin en son görüştüğü kişileri belirledi. Muhammed Nuh Kasadar'ın en son Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir binada görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Binanın 3'üncü katında yapılan aramada derin dondurucu içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi. Gasp Masası ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Araştırmalarda bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin Hakan Ö. (28) olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ESKİ ÇALIŞANIYMIŞ

Şüphelinin, Mustafa Kasadar'ın eski çalışanı olduğu, genci boğarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde “Benim evimde birlikte nargile içtik. Babanın bana borcu vardı dedim, tartıştık. Kavga ettik” dediği öğrenildi.

MİLLİ GAZETE'DEN AÇIKLAMA

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç Muhammed'in fidyeciler tarafından kaçırıldığını ve öldürüldüğü söyledi.

KATİL ZANLISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kurdaş yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kasadar Hocamızın oğlu Muhammed Nuh, elim bir cinayet sonucu Hakka kavuştu. Pazartesi 15.00'te kaçırılan Muhammed Nuh 19 yaşındaydı. Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti. Bu büyük imtihanda Allah cc, Kasadar ailesine sabırlar versin. " ifadelerini kullandı.