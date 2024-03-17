Yenikapı'da Newroz coşkusu: Çepni ve Beştaş sahnede horon tepti

İstanbul'daki Newroz kutlaması için yüzbinlerce kişi sabah erkenden Yenikapı Miting Alanı'na gitti.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından organize edilen kutlama için kentin 39 ilçesinden işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar 7’den 70’e herkes sabahın erken saatlerinden itibaren Yenikapı’ya akın etti.

İstanbul Newrozu'nda Newroz ateşini, Adalet Nöbeti eylemini gerçekleşen tutsak yakınları ve Barış Anneleri yaktı.

Mezopotamya'dan alınan habere göre, Newroz alanında yaklaşan yerel seçimlere dair de mesajlar vardı. “Burjuva partilere oy yok. Müteahhitlere oy yok. Oylar Meral Danış Beştaş'a, Murat Çepni'ye” yazılı pankart alana asıldı.

'KÜRT HALKINI YOK SAYANLARA EN BÜYÜK CEVABI 31 MART’TA VERECEĞİZ'

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, sahneye çıkarak on binleri selamladı. Kitleye seslenen Murat Çepni, “Her bijî Kawa’lara. 31 Mart’ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul’u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz. Newroz’un coşkusuyla hepinizi selamlıyorum” dedi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: OYUMUZ NE SİZE NE ONA, OYUMUZ KENDİMİZE

Meral Danış Beştaş da, “Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Newroz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Seçmen değilseniz lütfen seçmen olduğunuz yere gidip oyunuzu kullanın. Çünkü hırsızlık yapıyorlar. Onlar irade hırsızı. Kaçak seçmenlerle Ağrı’yı, Bitlis’i, Siirt’i almaya çalışıyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bizim bir ağacımız var. O ağacın etrafında toplanıyor ve diyoruz ki; oyumuz ne size ne ona, oyumuz kendimize” diye konuştu.

Öte yandan Çepni ve Beştaş, müzik eşliğinde sahnede beraber horon tepti.