Sigara paketleri için 'fiyat' kararı

Bakanlığın üzerinde çalıştığı bir düzenlemeye göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerinde; satış fiyatı, üretim tarihi ve yerini belirten bilgiler yer alacak.

Sigara paketleri için 'fiyat' kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek.

Milliyet'in aktardığına göre, tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak.

UYGUNLUK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Taslağa göre, Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması da zorunlu olacak.

Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

Kaynak: AA

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