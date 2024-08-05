Yayıncılık Skandalı! Nevşin Mengü, Montajla Ersin Düzen Oldu

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma giyen eski A Milli Takım pasörü Naz Aydemir Akyol'un, 8 ay önce Nevşin Mengü'ye verdiği söyleşinin, yeniden montajlanarak Ersin Düzen'in programı için kullanıldığı ortaya çıktı.

343 Digital isimli YouTube kanalı bugün, Ersin Düzen ile Nirvana isimli programın 4. bölümünü yayınladı.

Programın konuğu ise voleybolcu Naz Aydemir Akyol'du.

11 dakikalık video, kısa süre içinde binlerce izlenime ulaşırken, Naz Aydemir Akyol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bir skandalı da ortaya çıkardı.

Söyleşinin, 8 ay önce Nevşin Mengü ile yapıldığı ve videonun tekrar montajlanarak Ersin Düzen'in programı için kullanıldığı belli oldu.

NAZ AYDEMİR AKYOL: ANLAM VEREMEDİM

Naz Aydemir Akyol tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım.

Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım. pic.twitter.com/pT4qnhpvtG — Naz Aydemir Akyol (@nzydmr11) August 5, 2024

Akyol'un paylaşımının ardından 343 Digital, ilk olarak sosyal medya hesaplarından videoya ilişkin paylaşımlarını kaldırdı, daha sonra da YouTube kanalındaki söyleşiyi sildi.

Konuyla ilgili Ersin Düzen ve Nevşin Mengü'den henüz bir açıklama gelmedi.