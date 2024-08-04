Diyarbakır'da Filistin Protestosu: Starbucks'a Saldırı Girişiminde Bulunuldu

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, hayatını kaybetmeden önce 3 Ağustos'ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesi üzerine Türkiye'nin birçok kentinde eylemler düzenlendi.

Diyarbakır'da binlerce kişi Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı’nda toplanarak Yenihal Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Grup, ellerinde Filistin bayrakları ile İsmail Haniye'nin fotoğrafları eşliğinde yürüyüp, tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına konuşan Yetimler Vakfı koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, "Gazze ve bütün Filistin’de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadırlar. Tüm gücümüzle İslam ümmetinin en azgın düşmanları olan Siyonistlere, onların destekçilerine, sahip oldukları firmalara, o firmaların ürünlerine, yerli ve yabancı olduklarına bakmadan ambargo uygulayalım. Onları ekonomik olarak çökertmeye çalışalım. Paramızla Siyonistlerin soykırımına ortak olmayalım" dedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da geldi.

Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler, kahve zinciri Starbuck'ın şubesine taşlarla saldırdı. 22 Haziran'da da saldırıya uğrayan iş yeri önünde polisler eylemden önce önlem almıştı. Polisin engellemesiyle iş yerinde hasar oluşmadı.

POLİS MÜDÜRÜNDEN KALABALIĞA: 'ATTIĞINIZ TAŞLAR BİZE GELİYOR'

Güvenlik Şube Müdürü, kalabalığa seslenerek, "Burada Müslüman’a yakışan, sağduyulu davranmaktır. Lütfen sağduyulu olun. Diyarbakır’a yakışır şekilde davranalım. Dün Kastamonu’da şehit olan polis arkadaşın arkadaşlarıyız biz. Sizin çocuklarınızı uyuşturucudan kurtaran polisleriz. Attığınız taşlar bizlere geliyor. Lütfen sakin olun" dedi.