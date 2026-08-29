Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı! Ehliyetsiz Sürücünün Sözü Pes Dedirtti: 'Ders Versinler'

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esat D.’ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Esat D. hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Esma Ş.’nin sağlık ekiplerine yaptığı açıklama dikkat çekti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Esma Ş. yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Esat D.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'YAYA GEÇİDİ İÇİN DE DERS VERSİNLER'

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Esat D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan Esma Ş.’ye sağlık ekipleri iyi olup olmadığını sordu. Genç sürücü ise ağlayarak yayanın aniden yola çıktığını öne sürdü. Esma Ş., “Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır” ifadelerini kullandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 85 BİN LİRA CEZA

Yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Esma Ş.’ye toplam 85 bin lira ceza uygulandı. Sürücü daha sonra polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA