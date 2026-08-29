Tolga Akış Manifest Hakkındaki İddialara Ne Cevap Verdi? 'Her Konserde Doktor ve Psikolog Vardı'

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Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Manifest grubu ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış’ın savcılık ifadesinde, gruba yönelik çeşitli iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. “Müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçundan tutuklanan Akış, Manifest üyelerinin gelirlerinden özel hayatlarına, sözleşme şartlarından sahne performanslarına kadar gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Tutuklanan Akış hakkındaki sevk yazısında, “Manifest paylaşımlarının LGBTİ+yı özendirici ve teşvik edici davranışlara yönlendirebileceği” değerlendirmesinin yer aldığı belirtildi.

'GELİRLERİN YÜZDE 60’I MANİFEST KIZLARINA DAĞITILIYOR'

Akış, savcılık ifadesinde fotoğrafçı Mesut Adlin’in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara da cevap verdi. Manifest üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiği ve gelirlerden yalnızca yüzde 10 pay aldıkları yönündeki iddiaları reddeden Akış, menajerlik gelirlerinin yüzde 60’ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40’lık bölümün ise şirketin Manifest projesine ilişkin giderlerine ayrıldığını belirtti. Akış, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Manifest grubuyla iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranlarında yüzde 60’lık kısım Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken, yüzde 40’lık kısım ise şirketin Manifest projesi giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan, grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır.”

'TATİL YAPMA ZORUNLULUĞU YOKTU'

Manifest üyelerinin kendisiyle tatil yapmak zorunda olduğu yönündeki iddiayı da reddeden Akış, gündeme gelen fotoğraf ve videonun yaklaşık 1,5 yıl önce birlikte gerçekleştirilen bir günlük tatilde çekildiğini söyledi. Grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranmaları halinde belirli bir cezai şart bulunduğunu doğrulayan Akış, üyelerin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız şekilde reklamlı paylaşım yapamamasına ilişkin uygulamanın ise projeyi korumak amacıyla getirildiğini ifade etti.

'HASTA OLDUKLARINDA SAHNEYE ÇIKMALARI İÇİN BASKI YAPILMADI'

Akış, Manifest üyelerinin hasta olduklarında sahneye çıkmaya zorlandıkları yönündeki iddiayı da yalanladı. Yenikapı konserinde Hilal isimli grup üyesinin kendi isteğiyle sahneye dönmek istemesine rağmen, iki doktordan kesin onay alınmadan tekrar sahneye çıkmasına izin vermediğini belirten Akış, şu ifadeleri kullandı:

“Yenikapı konser alanında Hilal isimli grup üyesinin kendi rızasıyla konsere geri dönme isteğine rağmen, iki doktordan net bir şekilde onay almadan Hilal’i konsere tekrar çıkartmadım. Hatta bu yüzden konserin yarım saat uzamasına sebep oldum. Hilal’e de defalarca, isterse sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim. O süre boyunca da her an yanındaydım. Ayrıca şöyle bir şey de belirtmek isterim ki popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz grup olarak yılda 20 konsere çıkıyoruz. Hatta konsere giderken doktor, psikolog ve fizyoterapist her konserlerinde yanlarında bulunur.”

Kaynak: Haber Merkezi