İlaç Fiyatlarında Ezber Bozan Değişiklik! Artık Her Hafta Güncellenecek

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle ilaç fiyatlarında Euro kurundaki dönemsel değişiklikler otomatik olarak uygulanacak. Firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak; güncellenen ilaç fiyatları her cuma açıklanacak ve takip eden salı günü yürürlüğe girecek.

Son Güncelleme:
İlaç Fiyatlarında Ezber Bozan Değişiklik! Artık Her Hafta Güncellenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanlığı, ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin uygulamada yeni bir düzenlemeye gitti. Yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle birlikte ilaç fiyatları, Euro kurundaki dönemsel değişikliklere bağlı olarak firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan otomatik şekilde güncellenecek. “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” ile ilaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlenirken, fiyat listelerinin ilan edilmesi ve yürürlüğe girmesine yönelik takvim de değiştirildi.

İlaç Fiyatlarında Ezber Bozan Değişiklik! Artık Her Hafta Güncellenecek - Resim : 1

EURO KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİK FİYATLARA OTOMATİK YANSIYACAK

Tebliğde doğrudan belirlenmiş tek bir maktu zam oranı bulunmuyor. Bunun yerine, döviz kurunda meydana gelen değişimlerin fiyatlara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayacak bir sistem oluşturuldu. Buna göre Euro’nun dönemsel değerindeki değişiklikler, ilaçların ürün fiyatları ve maliyet kartı bedellerine firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan uygulanacak.

İlaç Fiyatlarında Ezber Bozan Değişiklik! Artık Her Hafta Güncellenecek - Resim : 2

İLAÇ FİYATLARINDA BEŞ ÜLKE REFERANS ALINACAK

İlaç fiyatlarının hesaplanmasında Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan referans ülkeler olarak belirlendi. Gerçek kaynak fiyatın hesaplanmasında ise Euro esas alınacak. Kaynakta yer alan bilgilere göre güncel Euro kuru 55,92 lira seviyesinde bulunuyor. Fiyat korumalı ürünlerde kaynak fiyat, mihenk kaynak fiyatın yüzde 80’i üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı olmayan referans ilaçlarda ise piyasada eşdeğer ürün bulunup bulunmamasına göre yüzde 100 veya yüzde 60 oranları uygulanacak. İlk eşdeğer ürünlerde geçerli olan yüzde 60’lık oran ise aşamalı olarak uygulanacak. Buna göre ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75, üçüncü yıl yüzde 70 oranı esas alınacak. Yerli eşdeğer ilaçların pazar payına göre söz konusu oranların daha yüksek seviyelerde tutulabilmesine de imkan sağlanacak.

İLAÇ FİYAT LİSTESİ HER CUMA YAYIMLANACAK

Yeni sistemle birlikte ilaç fiyat listeleri her hafta cuma günü açıklanacak. Güncellenen fiyatlar ise takip eden ilk salı günü yürürlüğe girecek. Türkiye piyasasında üç yıl boyunca bulunmayan ilaçlar her yıl ocak ayında ilan edilecek. Firmalardan itiraz veya açıklama gelmemesi durumunda söz konusu ilaçlar şubat ayında listeden çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlaç Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
İstanbul’da 30 Ağustos Alarmı! Vatan Caddesi Yarın Trafiğe Kapatılacak Vatan Caddesi’ne 30 Ağustos Düzenlemesi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Tolga Akış Manifest Hakkındaki İddialara Ne Cevap Verdi? 'Her Konserde Doktor ve Psikolog Vardı' Tolga Akış Manifest Hakkındaki İddialara Ne Cevap Verdi?
ÇOK OKUNANLAR
Silah Sesini Eski Eşi Duydu, Ekipler Villaya Balkondan Girdi! Yazar Murat Koparan Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Yazar Murat Koparan Evinde Ölü Bulundu
Dalgıç Defteri Gizlenmiş, Eşyalar Dereye Sonradan Atılmış: Gülistan Doku Dosyasında ‘Sahte İntihar’ Kumpası! Dalgıç Defteri Gizlenmiş, Eşyalar Dereye Sonradan Atılmış
Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 35 Şüpheli Tutuklandı Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 35 Şüpheli Tutuklandı
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Devlet Bahçeli’den Dikkat Çeken 30 Ağustos Mesajı: 'Son Söz Türk Milletinindir' Devlet Bahçeli’den Dikkat Çeken 30 Ağustos Mesajı