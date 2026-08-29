İlaç Fiyatlarında Ezber Bozan Değişiklik! Artık Her Hafta Güncellenecek

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Sağlık Bakanlığı, ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin uygulamada yeni bir düzenlemeye gitti. Yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle birlikte ilaç fiyatları, Euro kurundaki dönemsel değişikliklere bağlı olarak firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan otomatik şekilde güncellenecek. “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” ile ilaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlenirken, fiyat listelerinin ilan edilmesi ve yürürlüğe girmesine yönelik takvim de değiştirildi.

EURO KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİK FİYATLARA OTOMATİK YANSIYACAK

Tebliğde doğrudan belirlenmiş tek bir maktu zam oranı bulunmuyor. Bunun yerine, döviz kurunda meydana gelen değişimlerin fiyatlara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayacak bir sistem oluşturuldu. Buna göre Euro’nun dönemsel değerindeki değişiklikler, ilaçların ürün fiyatları ve maliyet kartı bedellerine firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan uygulanacak.

İLAÇ FİYATLARINDA BEŞ ÜLKE REFERANS ALINACAK

İlaç fiyatlarının hesaplanmasında Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan referans ülkeler olarak belirlendi. Gerçek kaynak fiyatın hesaplanmasında ise Euro esas alınacak. Kaynakta yer alan bilgilere göre güncel Euro kuru 55,92 lira seviyesinde bulunuyor. Fiyat korumalı ürünlerde kaynak fiyat, mihenk kaynak fiyatın yüzde 80’i üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı olmayan referans ilaçlarda ise piyasada eşdeğer ürün bulunup bulunmamasına göre yüzde 100 veya yüzde 60 oranları uygulanacak. İlk eşdeğer ürünlerde geçerli olan yüzde 60’lık oran ise aşamalı olarak uygulanacak. Buna göre ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75, üçüncü yıl yüzde 70 oranı esas alınacak. Yerli eşdeğer ilaçların pazar payına göre söz konusu oranların daha yüksek seviyelerde tutulabilmesine de imkan sağlanacak.

İLAÇ FİYAT LİSTESİ HER CUMA YAYIMLANACAK

Yeni sistemle birlikte ilaç fiyat listeleri her hafta cuma günü açıklanacak. Güncellenen fiyatlar ise takip eden ilk salı günü yürürlüğe girecek. Türkiye piyasasında üç yıl boyunca bulunmayan ilaçlar her yıl ocak ayında ilan edilecek. Firmalardan itiraz veya açıklama gelmemesi durumunda söz konusu ilaçlar şubat ayında listeden çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi