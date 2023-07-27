Yargıtay'a seçilen 6 üyenin kararı Resmi Gazete'de

HSK'nın Yargıtay'a 6 yeni üye seçilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

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Yargıtay'a seçilen 6 üyenin kararı Resmi Gazete'de

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 6 hakimin Yargıtay üyeliğine seçimiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Ankara BAM Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hakimi Yakup Moğul, Ankara Hakimi Yılmaz Çiftçi, İstanbul BAM Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Okan Albayrak ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han'ın, Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

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