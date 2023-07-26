Karar verildi: Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'istifa' çağrısında bulunan, son olarak Ankara'ya yürüyerek genel merkez binasının önüne koltuk fırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir."

"HAYIRLI OLSUN BAY KEMAL'E"

10 Haber’den Caner Taşpınar’a konuşan Tanju Özcan, “Hayırlı olsun Bay Kemal'e” dedi.

Özcan, “Hukuki bir karar değil. Neyle suçlandığımı sormuştum. Avukatım gitti, ek süre talep etti ancak vermemişler. Genel Başkanın tayin ettiği isimler tarafından yargılandım. Siyasi bir karar olarak yorumluyorum. Bay Kemal’e hayırlı olsun. Partideki Atatürkçüleri temizlemeye çalışıyor. Hayırlı olsun Sorosçulara, hayırlı olsun FETÖ’cülere umarım mutlu olmuşlardır” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Özcan, yaklaşık iki hafta önce gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği demeçte "Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim" ifadesini kullanmıştı. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu:

"İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum."

CEZASI 1 AY ÖNCE BİTMİŞTİ

Özcan, daha önce de partiden bir yıl süreyle geçici olarak ihraç edilmiş, bu cezası Haziran 2023'te bitmişti. Bu kararın nedeni, kendisinden tüp bebek konusunda yardımcı olmasını isteyen bir kadınla ilgili olarak bir TV programında yaptığı cinsiyetçi konuşmalardı.

SIĞINMACI KARŞITLIĞIYLA GÜNDEMDEYDİ

Özcan, Türkiye kamuoyuna sıklıkla sığınmacı karşıtı ifade ve uygulamaları nedeniyle geliyor, insan hakları savunucularının tepkisini çekiyordu.

Ağustos 2021'de Bolu'da yaşayan sığınmacıların kenti terk etmesi için su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı. Özcan'ın bu önerisi, Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ancak, partisi bu görüşleri ve uygulamaları dolayısıyla Tanju Özcan'ı eleştirmekle birlikte kendisine yönelik herhangi bir yaptırım girişiminde bulunmamıştı.