'Erdoğan'ın bu kararlardan geri dönüş isteyeceği kesin'

Gazeteci Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın son kararlarını değerlendirirken "Amaçlanan fren etkili olursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararlardan geri dönüş isteyeceği kesin" dedi.

'Erdoğan'ın bu kararlardan geri dönüş isteyeceği kesin'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan ve iç talebi frenleyerek enflasyonla mücadele amacı taşıdığı belirtilen kararları değerlendirdi.

"İç talep konusundaki etkisi henüz bilinmese de bu kararlarla birlikte alınan ihracat kararlarının etkili olması bekleniyor" ifadesini kullanan Sağlam, şöyle devam etti:

"İhracatçılara reeskont kredilerinin artırılması, kredi karşılığı Merkez Bankası'na genel yüzde 40 oranına ek yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılması, ihracatçıların döviz alımlarının esnetilmesi hem sadeleşme adına hem de ihracatların işini kolaylaştıracak karar. Ancak dış satımla ilgili ciddi bir pazar sıkıntısının olduğu bir döneme denk geldiğimiz de unutulmasın. ABD ve Avrupa’da devam eden faiz artışları, resesyon ihtimali oralardaki tüketimi daraltmış durumda.

Buradaki kritik nokta zaten şikayetçi olan iş kesiminin bu kararlarla rahatlayıp rahatlamayacağı, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskısının nasıl gelişeceği. Erdoğan’ın mart seçimleri öncesi, büyümenin daralması ve işsizlik oranlarındaki artışa tahammül edemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın amaçladığı fren etkili olursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararlardan geri dönüş isteyeceği kesin. (...)"

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Merkez Bankası Recep Tayyip Erdoğan
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